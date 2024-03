Pepe Segarra se iría de Televisa; una publicación del comentarista lo confirmaría

Pepe Segarra, Enrique Burak y Toño de Valdés han conformado por muchos años una tercia que ha acompañado a los aficionados del deporte, sobre todo del futbol americano y el beisbol, con sus narraciones y momentos de diversión entre ellos en la pantalla.

Estos tres personajes de la televisión mexicana han estado en muchas transmisiones de Televisa Deportes (hoy TUDN), en programas, eventos y coberturas especiales; la última de ellas, el Super Bowl LVIII en Las Vegas.

Incluso en la más reciente final de la NFL tanto Burak como De Valdés echaron carrilla a Segarra por un vaso de recuerdo que llevó a la Ciudad del Pecado.

Pero este 6 de marzo una publicación de Pepe en sus redes sociales ha puesto a pensar a los televidentes que esa tercia puede llegar a su fin muy pronto.

¿Qué publicó Pepe Segarra?

Como ya mencionamos, Pepe Segarra hizo un hilo en su cuenta de X (antes Twitter) en el que cuenta que después de muchos años en Televisa, comenzará un nuevo proyecto, sin mencionar si para ese nuevo reto deberá o no dejar Televisa.

"Mis niños, tengo algo que contarles… Después de una trayectoria de más de 42 años en Televisa, empresa con la que estoy sumamente agradecido y en la que he vivido momentos inolvidables, estoy por comenzar un nuevo reto que me ilusiona mucho y en el que espero me acompañen", dice la primera publicación del comunicador.

"Algo les puedo asegurar… nos vamos a divertir!! Les cuento pronto….", agregó.