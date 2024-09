Renata Zarazúa mantiene inctacto el sueño de ser campeona en México

Guadalajara.— El mayor sueño profesional de la tenista Renata Zarazúa sigue intacto, tras su pase a los octavos de final en el Guadalajara Open.

“Ganar el Guadalajara Open significaría mucho. Siempre he dicho que no me quiero retirar hasta ganar un torneo en México. Sería lo máximo para mí, un sueño... Quizá se pueda cumplir pronto. He trabajado muy duro. En el tenis, no sabes los años que vas a jugar, pero voy a entregar todo en la cancha cada vez que salga”, dijo.

La número 85 en la clasificación de la WTA reiteró su felicidad por el momento que vive, al jugar en diferentes torneos del circuito, en los que —gracias a confiar en su potencial— ha logrado resultados importantes.

“Me ha ido muy bien, voy a los Grand Slam y —en lugar de ir a pasarla bien o vivir la experiencia— voy a tratar de ganar”, señaló.