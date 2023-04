Raúl Pereda, el mejor golfista mexicano en la primera ronda del México Open at Vidanta

Jugar en el PGA Tour es el sueño de todo golfista que busca convertirse en profesional y competir contra los mejores del mundo. Raúl Pereda, un joven mexicano nacido en la Ciudad de México cumple ese sueño por primera vez esta semana al disputar el México Open at Vidanta en Puerto Vallarta y tuvo un debut a la altura de sus sueños.

Raúl comenzó con un birdie en el hoyo tres y redobló la apuesta con tres consecutivos en los hoyos siete, ocho y nueve. En la segunda vuelta, sumó otros dos birdies en el 12 y 14 para cerrar una primera ronda sensacional sin bogeys.

"Fue un día muy sólido. La verdad lo he dicho toda la semana, me mantengo en el presente tiro por tiro tratando recrear los buenos sentimientos en el swing y sin dudar al respecto. Creo que en este campo se me ha presentado y se me ha pintado bien al ojo. Creé las oportunidades y se me dieron" declaró Pereda al final de su participación en la primera ronda.

El mexicano, que tuvo mejor desempeño que Jon Rahm, el número uno del mundo, reveló que sintió nervios al llegar al hoyo uno y escuchar su nombre acompañado de la introducción que destacaba su debut en el Tour del PGA. Sin embargo, mencionó que mediante avanzó en el campo encontró establidad y tranquilidad, misma que transmite en sus palabras al dejar claro que no siente presión al tener los reflectores puestos en él para el segundo día de torneo.

"Llegué al tee del 1 tranquilo hasta que anunciaron mi nombre. Después pude nivelar el barco y me sentí bastante cómodo. Es un escenario que siempre he querido vivir. No hay ninguna presión. El compromiso es con uno mismo, yo soy el que decide qué tan lejos voy a llegar" concluyó el mejor de siete mexicanos en el primer día del México Open.

