Raniza FC, primer campeón de la Kings League Américas; Alana y BarcaGamer cumplen su sueño

Duelo táctico, enfrentamiento a un solo error y ese lo cometió Real Titán, al caer por marcador de 4-2 en la primera final de la Kings League Américas en la cancha del Estadio Azteca. Raniza se proclamó campeón y ahora sueñan con ser el monarca del mundial.

El mítico Estadio Azteca vivió otra final, pero ahora de forma distinta, al mezclarse show, espectáculo y futbol 7 durante 40 minutos. Germán Garmendia estuvo acompañado de Chingu Amiga en el banquillo de su equipo, mientras que Alana y BarcaGamer prefirieron estar solos.

El streamer chileno tuvo un momento dramático al fallar su penalti. Era para poner adelante a su equipo, pero voló la esférica, pero no así para BarcaGamer, quien marcó por Raniza y adelantó a su club en el marcador.

La experiencia de Oswaldito Martínez y Walter Ayoví se impuso. El exujugador Rayado anotó y festejó como lo hizo en su época dorada. Torres Nilo, no tuvo actividad en la Final Four, ya que prefiero estar en el cuerpo técnico, pero que supieron suplir tanto que no les afectó en semifinales y final.

Después de que Garmendia fallara su penalti, se le vio nervioso, pensativo e impotente, ya que su gol pudo cambiar la historia del partido y de Real Titán. El equipo del chileno no tuvo más que 30 minutos para descansar y eso pudo afectar en el rendimiento. De la mano de Fran Hernández, fue como Titán se levantó, pero no le alcanzó.

Radiza FC llegará como monarca al Kings World Cup que se realizará en Monterrey del 26 de mayo al 8 de junio, en el que competirán 32 equipos buscando la gloria. Un millón de dólares es lo que ganará el campeón del mundial y ese lo quieren Alana y BarcaGamer.