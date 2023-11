Randy Arozarena: El Clásico Mundial de Beisbol fue el inicio de todo; México me puso en el mapa

La histórica participación de la Selección Mexicana de Beisbol en el pasado Clásico Mundial no se entendería sin el mexico-cubano Randy Arozarena. Lo hecho por el estelar de los Rays ilusionó a toda la nación.

Con el bat o a la defensiva, el naturalizado mexicano se robó los reflectores de todo el mundo y para él, eso fue "el inicio de algo maravilloso".

"Me siento muy feliz por lo que me pasó en 2023. Este Clásico es importante porque creció mi fanaticada, me fui al Juego de Estrellas, al Home Run Derby y la pase increíble. El Clásico Mundial fue el principio de todo y motor de esta temporada", declaró en conferencia.

Arozarena llegó en 2015 a México, como indocumentado y con el objetivo de sobrevivir; sin embargo, sus capacidades lo pusieron en el radar del deporte nacional, pero México lo puso en el mapa mundial.

"Creo que le brindo amor a todos, pero México me puso en el mapa, los mexicanos son muy buenas personas y siempre están apoyandome. Siempre sacan la bandera y eso defienden", agregó el jardinero.

La Selección Mexicana de Beisbol recibió el PND 2023

El año 2023 fue de ensueño para la Selección Mexicana de Beisbol en todas sus competencias. El tercer lugar en el Clásico Mundial, la medalla de oro en San Salvador 2023 y el bronce en Santiago 2023, logros que tienen a México en el segundo lugar del ranking mundial.

Ante estos logros, la Selección Mexicana de Beisbol fue premiada con el Premio Nacional de Deportes en la categoría profesional. Si bien, muchos se centran en Randy Arozarena, él reconoce a todo el equipo.

"Agradecido con ese premio que nos han dado a todos a todos los de la Selección. Todos, no sólo yo, pusieron su granito de arena... Fue increíble lo que viví en Arizona y Miami, la unión fue espectacular. El beisbol de México está creciendo y eso se vio este año. Tenemos mucho talento", aseveró.