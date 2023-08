Rafa Puente Jr. es reventado por su biografía en Wikipedia: “El mejor entrenador en la historia”

Rafa Puente Jr. es un director técnico joven que no ha podido consolidarse en la primera división del futbol mexicano.

El exjugador tuvo la oportunidad de ser el timonel de Querétaro, Atlas y, más recientemente, Pumas; sin embargo, en ninguno consiguió los resultados esperados y sus proyectos fueron efímeros.

Su mayor logro lo obtuvo al ganar el Ascenso MX y ascender a Lobos BUAP en 2017, pero ya en el máximo circuito tampoco pudo rendir de la mejor forma y fue destituido en su segundo torneo.

Lee También ¡Rompe el silencio! Rafael Puente Jr. se sincera tras su despido como DT de Pumas

Rafita Puente no es un entrenador carismático, su última aventura con el conjunto auriazul no terminó de la mejor forma y la afición no le perdonó que sólo ganara tres de los 10 partidos que dirigió.

¿Qué dice la biografía de Rafa Puente Jr. en Wikipedia?

Recientemente, el mexicano fue reventado por la biografía falsa que le crearon en Wikipedia, la enciclopedia de información libre.

Al ser un sitio sin restricciones legales, cualquiera puede modificar la información que se proporciona.

Lee También Rafa Puente deja de ser técnico de Pumas

Por lo tanto, Puente del Río sufrió bullying al ser cambiado su perfil haciéndolo sarcástico.

En la página, se pueden leer frases como “es considerado el mejor entrenador en la historia del planeta”, “la perfección hecha persona”, “ha conseguido la mayor cantidad de logros” o “fue él quien le enseñó a Pelé todo lo que sabe de futbol”.





Wikipedia Rafa Puente / FOTO: ESPECIAL

Wikipedia Rafa Puente / FOTO: ESPECIAL