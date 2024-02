Puebla ya tendría opciones para sustituir al técnico Ricardo Carbajal

La mala campaña que tiene al Puebla en los últimos lugares de la tabla de competencia, hace pensar que los días de Ricardo Carbajal como técnico están contados.

El Puebla cayó ante el Querétaro 0-2 en juego de la Jornada 8 del Clausura 2024.

La estancia de Carbajal en el equipo poblano es insostenible, aunque el técnico asegura que "no voy a renunciar. Sé que mucha gente me quiere fuera de aquí pero no me voy a hacer a un lado. Puedo levantar al equipo con la ayuda de todos".

La directiva se dice que ya está trabajando en el relevo del entrenador mexicano, quien el torneo pasado llegó de interino y al final se quedó con el puesto llevando al equipo hasta los cuartos de final.

El principal candidato para llegar al Puebla se dice es Federico Vilar, el exportero que llegó a México para jugar el Atlante, siendo campeón con el equipo del pueblo cuando esté jugaba en Cancún.

Vilar, quien también jugó para Morelia, Atlas y Tijuana, comenzó en la Expansión MX su carrera como técnico con el Cancún, para después regresar a Sudamérica y dirigir en Chile al Unión Calera y al Arsenal en Argentina.

Ninguna de sus incursiones ha sido exitosa.

El otro candidato es Benjamín Mora, quien el torneo pasado dirigió al Atlas. Mora ganó notoriedad cuando estuvo al frente del equipo Johor Darul de Malasia, ganando varios títulos nacionales e internacionales.

