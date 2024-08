Pollo Ortiz confiesa que desea narrar junto a Raúl Orvañanos: "Es el ídolo de mi infancia"

Recientemente se anunció la llegada de Raoul 'Pollo' Ortiz a FOX Sports tras varios años en TNT Sports. Ahora, quien diera sus primeros pasos en Televisa tendrá la oportunidad de narrar la Premier League, la FA Cup y la Liga MX, entre otros, junto a otras figuras de la cadena estadounidense, donde está su gran ídolo, Raúl Orvañanos.

En entrevista con RÉCORD, el joven cronista compartió los motivos por los cuales se cambió de empresa y reveló su deseo de narrar con el experimentado Orvañanos.

"Es un reto apasionante desde que me lo plantearon, la verdad es que ya habían hablado conmigo hace algún tiempo, yo siempre fui muy respetuoso de mi contrato anterior, y bueno ahora que estaba por terminar, se dio la oportunidad" declaró.

"Cuando uno habla de FOX Sports, habla de una empresa que es líder en la industria, que tiene voces autorizadas. No me costó tanto trabajo tomar la decisión después de ver lo que se me ofrecía en términos de proyección" agregó.

Sobre Orvañanos, expresó que "si hablamos de referentes, tenemos que hablar de Raúl Orvañanos. Yo cuando era chico, él narraba a la selección mexicana en el mundial de Francia. Para mí sería un sueño hecho realidad poder compartir cualquier transmisión con Raúl Orvañanos, es el ídolo de mi infancia".

