Pollo Briseño confesó cómo se convirtió en el amuleto del Athletic Club

El Athletic Club de Bilbao rompió una maldición de 40 años sin consagrarse campeón y aunque en la fiesta se festejó en vasco, la presencia mexicana se robó los reflectores, cortesía de Antonio 'Pollo' Briseño, defensa central de las Chivas de Guadalajara.

Con el correr de los días, se filtraron videos donde los futbolistas del Athletic corean el nombre de Briseño y fotos donde se ve colgada la camiseta rojiblanca del Guadalajara en el vestidor de los Leones, por lo que el Pollo se convirtió en el foco de atención de todo el mundo, preguntándose por qué es el amuleto bilbaíno.

Finalmente, el zaguero mexicano confesó por qué.

La relación entre el defensa y el equipo español comenzó el año pasado, cuando Chivas y Athletic jugaron un partido amistoso en el estadio Akron y después de algunas actividades en el centro de Guadalajara, el Chapo García le pasó el número del Pollo a Iker Muniain, referente del equipo vasco.

"Es una historia padrísima, en lo personal me encanta. Iker me habló para decirme que querían salir como grupo y que qué le recomendaba. Dijo que les gustaba mucho el reggaetón. Entonces yo investigando con amigos el único lugar que estaba abierto es uno que se llama Panic Room. Les conseguí una camionetita. Nos vimos 10 y media y fueron como 15 jugadores al antro" relata Briseño.

"No quería ser muy invasivo, estaba hablando con Williams, con Dani Vivian. Terminó todo y salimos y ahí empiezan a cantar la canción 'Pollo Briseño, lololololo, Pollo Briseño'."

El jugador de Chivas compartió capturas de pantalla de conversaciones donde Muniain le agradecía por la racha de partidos invictos que tenía el Athletic y por cómo iban avanzando en la Copa del Rey. "Tenemos la bendición del Pollo Briseño" comentaba el español.

"Le ganan al Barcelona y me manda el primer video y ahí fue cuando se me salió la lágrima. Después me manda mensaje cuando le ganan al Atlético de Madrid y me dice 'Gran trabajo has hecho hoy Pollo. Descansa, debes estar cansado. Te necesitamos más que nunca. Un abrazo fuerte de todo el plantel, estamos en tus manos'" agregó en un segundo video.

Finalmente, Briseño compartió los videos de cómo los jugadores del Athletic se acordaron de él en los vestidores y festejos del campeonato.