Perro Bermúdez arremete contra André Jardine: Le vale el futbol mexicano

Enrique Bermúdez, mejor conocido como el "Perro", ha lanzado un dardo directo hacia André Jardine, técnico del América y contra Renato Paiva, del Toluca.

Ambos técnicos extranjeros criticaron, el pasado fin de semana, la Regla de Menores implementada en el futbol mexicano para este torneo Apertura 2024.

Sin embargo, sus declaraciones no gustaron del todo en el medio y aunque hubo quienes los respaldaron, otros criticaron como Enrique Bermúdez.

"Increíble que André Jardine del América y Renato Paiva de Toluca se opongan a la Regla de Menores. Queda claro que les valió sombrilla el futbol mexicano. Sólo piensan en su cartera. ¿Cómo la ven?", lanzó el reconocido narrador ex de TUDN.

El mensaje de Enrique Bermúdez contra Jardine y Paiva. FOTO: @enriquebermudez

¿Qué dijo André Jardine sobre la Regla de Menores?

Cuestionado sobre este tema, André Jardine declaró previo al duelo contra Necaxa que él ve por los intereses del América y no por los de la Selección Mexicana.

"Aquí defendemos los intereses de América, con todo respeto a la Selección Mexicana, no estamos aquí para formar jugadores para la Selección, somos uno de los equipos que más convoca jugadores para Selección, pero llevar jugadores no puede ser prioridad para una liga, no me parece correcto", dijo en conferencia.

"Tenemos jóvenes importantes, pero con un plantel como el que tenemos es desafiante encontrar espacios porque los jugadores de jerarquía quieren jugar todos. Para algunos clubes no será un dolor de cabeza y a otros nos ocupa", agregó el técnico americanista.