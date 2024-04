Periodista argentino manda mensaje a afición mexicana por el "maltrato" a Lionel Messi en Monterrey: "Tengan un poco de dignidad"

Al periodista argentino Gastón Recondo, no le gustó para nada el recibimiento y trato durante los 90 minutos que tuvo Lionel Messi en el estadio de Rayados, ya que la afición local lo abucheó cuando anunciaron su nombre y cada vez que tocaba el balón, lo despidieron en el entretiempo al grito de "Cristiano" y finalmente, todo el Gigante de Acero cantó "Messi se la come" al caer el tercer gol de la Pandilla.

En la apertura de su programa en TyC Sports, Recondo no dejó pasar la oportunidad de dejarle un mensaje a la afición mexicana que "maltrató" al campeón del mundo con Argentina.

“Dicho esto, con todo respeto lo digo por mis colegas mexicanos, tengan un poco de dignidad. Hablar así del mejor jugador de la historia, o uno de los tres mejores jugadores de la historia, si lo quieren subir con Diego Maradona y Pelé, al mismo sillón, que no estaría mal que los tres lo compartan (...) muestren un poco de respeto; Messi lo único que les hizo fue goles; sí, ya sé, un montón de goles: En los mundiales, las Copas América, en todos lados, en los amistosos; cuando se cruzó a México, le hizo goles, ya lo sabemos, pero nunca le faltó al respeto” comentó en el comienzo de su monólogo.

“Que se hayan referido así periodistas, profesionales, comunicadores, a una persona que solo respeta y que después lo que hace es jugar al futbol, intentando hacer lo mejor para el equipo que representa, qué raro. Un país tan respetuoso en muchas cosas, tan hospitalario en tantas otras, que cuando comunica el futbol lo comunica de esta manera, la verdad que da un poquito de pena” continuó.

Así mismo, hizo una comparación con la reacción del astro argentino en Monterrey y las que ha tenido Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita cuando escucha el nombre de su exrival en España.

“A Messi le gritaban Cristiano Ronaldo y, a diferencia de Cristiano en Arabia, no respondió de ninguna forma, siguió jugando, entendiendo que era parte del juego; terminó, se sacó fotos con los familiares de los jugadores, con los jugadores.

“Saludó hasta el último, obviamente no va a saludar a los que lo ofendieron; no come vidrio, tiene sangre en las venas, pero los que se refirieron a él con respeto, ¿cómo no los va a atender? Si él sabe lo que provoca en el otro una simple foto, y accede a todas; si no, pregunten lo que pasó ayer en el vestuario visitante, de ese hermoso estadio que tiene Rayados en Monterrey” concluyó.

