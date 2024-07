Familia de Gabriela Agúndez defiende su actuación en París 2024: "Ser quintas del mundo no es fácil"

La dupla conformada por Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez se quedó cerca de llegar al podio de la final de la plataforma de 10m sincronizados.

Esto, luego de sus ejecuciones en el quinto sitio de la calificación, con un total de 297.66. Un resultado agridulce para las mexicanas que trabajaron intensamente por una medalla.

Situación que no pasó desapercibida para la familia de Agúndez, que luego de la competencia, no dudó en defender el trabajo de hija ante las críticas, asegurando que no es fácil un quinto sitio mundial.

"Vivimos una competencia muy emocionados, pero es un quinto lugar y no es nada despreciable. No es nada fácil ser quinto nivel mundial, ellas pelearon hasta el final y no queda a deber nada".

En ese sentido, Lupita García y Martín Agúndez, padres de la atleta, añadieron que se encuentran felices al ver el esfuerzo de las dos deportistas mexicanas, apuntando a su prueba individual.

"Estamos muy orgullosos es un buen resultado, y es un camino largo para los deportistas. Les escribimos tras la competencia y si no lo disfruta, no llegaste".

Por último, los padres de la multimedallista, y quienes vivieron un emotivo encuentro tras su salida del Centro Acuático de París, pidieron confianza en el talento de México en tierras francesas.