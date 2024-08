París 2024: La historia de Fernanda Machado, la mariachi mexicana que le da más amor a la Ciudad Luz

París.— La vida llevó a la mexicana Fernanda Machado de Villahermosa a la Ciudad Luz, gracias a un intercambio cultural, para convertirse —junto a su violín— en la compañera de momentos románticos.

Desde hace algunos años, realiza serenatas en puntos estratégicos de la ciudad, como la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo y el río Sena.

“Es una ciudad muy bonita, me recibió muy bien y me permitió enfocarme en mi carrera musical. En México, ya me dedicaba a la música, pero aquí tomé el violín y comencé a conocer un mundo lleno de amor, que inspira a vivir momentos tiernos. Me encanta ser testigo de historias de amor en la ciudad”, comentó a EL UNIVERSAL Deportes.

Machado, quien con el paso del tiempo se ganó el respeto y admiración de miles de franceses, decidió compartir su gusto por la música, teniendo como estandarte el género de regional mexicano.

Creando el “MariachiDo” de París, que ha dado colorido a múltiples festejos de la comunidad mexicana, una responsabilidad que comparte con mucho orgullo.

“Nunca había tocado mariachi. Fue una aventura que me ayudó a no extrañar nuestra tierra. La gente aquí no sabía de la riqueza que tiene nuestra música y lo tomé como un reto. Los franceses, en cada lugar que nos presentamos, se quedan impactados por las letras y ritmos que tenemos, es algo especial”, dijo.

Machado, quien se ha convertido en una referente de la comunidad mexicana en Francia, invitó a todos a seguir sus sueños y no darse por vencidos ante ninguna adversidad.

“Soy un ejemplo de resiliencia, pero sé que todos en México somos así. Siempre luchamos”, valoró.