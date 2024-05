Paco Villa: Así fue la narración del día que fue campeón su amado Cruz Azul

Era el 30 de mayo del 2021 y México estaba paralizado viendo por televisión y escuchando la narración de Paco Villa, porque no había nadie mejor que él para narrar el juego en el que Cruz Azul rompía la maldición, en el que Cruz Azul sería campeón.

Y así fueron los últimos minutos, en donde se desgarró la garganta al servicio de su pasión:

“Vas a agregar más señor Hernández. ¿Si o no...? Porque aquí no se celebra hasta que no caiga el silbatazo final...”, comentaba con deeseparacióin, cuando el juego estaba empatado a un gol, y se acerca el final del mismo.

Y llegó el momento estelar, el momento del éxtasis:

“Es tiempo cumplido... El árbitro, el árbitro señala el final...”.

En ese momento, Paco Villa se tapó los ojos, porque la emoción lo embargó, dejando que los sentimientos lo guiaran: "23 largos años, 23 largos años con cinco meses y 23 días han pasado. La Máquina Celeste de Cruz Azul, celebra, grita, brinca es campeón, campeón del futbol mexicano”.

Y mandó un mensaje a todo el pueblo cementero:

“A ti aficionado que no lo habías visto campeón. A ti que te fuiste, que renunciaste, te están abrazando, diciendo que estamos de regreso y a ti, con lágrimas en los ojos que los viste campeones en los 70, que sufriste el título del 97 y tantos sinsabores, como tú Juan Escobar... Se vale llorar, se vale gritar: Cruz Azul, campeón del futbol mexicano”.

Y Paco Villa se derrumbó en su asiento y sonrió porque vio a su Cruz Azul de nueva cuenta campeón.