Pachuca vs FC Juárez EN VIVO - Minuto a Minuto - Jornada 5 - Clausura 2026

En la cartelera sabatina de la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX, tenemos el encuentro entre Pachuca y el FC Juárez, el cual se lleva a cabo esta tarde en el Estadio Hidalgo.

Los Tuzos han tenido un arranque de torneo un poco complicado. Solamente han logrado cosechar una victoria (2-1 León), suman una derrota y dos empates, con lo que suman cinco unidades en el Clausura 2026.

En su último duelo, el equipo hidalguense visitó al Querétaro, donde firmaron un aburrido 0-0 en el Corregidora. Se esperaba que ante Gallos Blancos los blanquiazules pudieran cosechar otras tres unidades.

🧳 | Seguros y a tiempo llegamos los Tuzos al Huracán para disputar la J5 en casa



Por: @terrawindgp #PachucaBravos pic.twitter.com/GAia94C2Zd — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) February 8, 2026

Al igual que los locales, los Bravos de Juárez también han tenido un inicio de campaña. Debutaron con una victoria sobre Mazatlán, pero a partir de ahí ya no supieron lo que es ganar; suman dos derrotas y un empate.

La jornada pasada, el equipo fronterizo estuvo cerca de sorprender al Cruz Azul que los visitó. Sin embargo, los Bravos se quedaron con las ganas de sumar unidades, pues cayeron 3-4 ante los cementeros. Con 4 unidades, el equipo de Juárez está en la decimocuarta posición.

¿Dónde ver EN VIVO el Pachuca vs FC Juárez?

Transmisión: FOX One

Horario: 19:06

FC Juárez vs Pachuca MINUTO A MINUTO

Universal Deportes 07:40 PM Minuto 31-Gol de Rondón para darle la ventaja a Pachuca

Universal Deportes 07:28 PM Minuto 20-Pachuca ha estado más cerca de abrir el marcador que los visitantes

Universal Deportes 07:21 PM Minuto 13-Rafa Sánchez se queda cerca de abrir el marcador para Pachuca