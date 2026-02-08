Pachuca vs FC Juárez EN VIVO - Minuto a Minuto - Jornada 5 - Clausura 2026

Más Información
En la cartelera sabatina de la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX, tenemos el encuentro entre Pachuca y el FC Juárez, el cual se lleva a cabo esta tarde en el Estadio Hidalgo.
Los Tuzos han tenido un arranque de torneo un poco complicado. Solamente han logrado cosechar una victoria (2-1 León), suman una derrota y dos empates, con lo que suman cinco unidades en el Clausura 2026.
En su último duelo, el equipo hidalguense visitó al Querétaro, donde firmaron un aburrido 0-0 en el Corregidora. Se esperaba que ante Gallos Blancos los blanquiazules pudieran cosechar otras tres unidades.
Al igual que los locales, los Bravos de Juárez también han tenido un inicio de campaña. Debutaron con una victoria sobre Mazatlán, pero a partir de ahí ya no supieron lo que es ganar; suman dos derrotas y un empate.
La jornada pasada, el equipo fronterizo estuvo cerca de sorprender al Cruz Azul que los visitó. Sin embargo, los Bravos se quedaron con las ganas de sumar unidades, pues cayeron 3-4 ante los cementeros. Con 4 unidades, el equipo de Juárez está en la decimocuarta posición.
¿Dónde ver EN VIVO el Pachuca vs FC Juárez?
Transmisión: FOX One
Horario: 19:06
FC Juárez vs Pachuca MINUTO A MINUTO
Universal Deportes 07:40 PM
Minuto 31-Gol de Rondón para darle la ventaja a Pachuca
Universal Deportes 07:28 PM
Minuto 20-Pachuca ha estado más cerca de abrir el marcador que los visitantes
Universal Deportes 07:21 PM
Minuto 13-Rafa Sánchez se queda cerca de abrir el marcador para Pachuca
Universal Deportes 07:07 PM
¡Arranca el primer tiempo!
Noticias según tus intereses
[Publicidad]