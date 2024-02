Osmar Olvera irá a los Juegos Olímpicos de París 2024 a completar el gran sueño

Osmar Olvera regresará de Doha, Qatar siendo el mejor clavadista del mundo en el trampolín de un metro, hecho que significó cumplir la mitad del gran sueño que tiene en este 2024.

"Mi sueño desde que recuerdo es ser campeón mundial y ser campeón olímpico", aseguró el capitalino en exclusiva a EL UNIVERSAL Deportes.

Olvera Ibarra en el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos se colgó la medalla de oro en el trampolín de un metro individual, la presea de bronce en el trampolín de tres metros individual y dio a México la plaza olímpica en el trampolín de tres metros sincronizado varonil (con Rodrigo Diego).

El clavadista ya tiene su clasificación a los Juegos Olímpicos gracias a los subcampeonatos mundiales que logró en 2023 y aceptó que el podio en París 2024 es el otro sueño que tiene en mente.

"Obviamente es por lo que lucho (una medalla olímpica) y por lo que estoy trabajando", afirmó el atleta de 19 años.

Osmar entiende que dicho objetivo suena ambicioso, pero tiene la confianza en sí mismo y en su equipo para conseguirlo, basa su seguridad en los dos metales de plata que ganó en el Campeonato Mundial de Fukuoka y las tres preseas áureas de los Juegos Panamericanos de Chile.

"El 2023 fue mi mejor año y espero que esté 2024 sea aún mejor, las expectativas son altas, pero si ya lo logramos el año pasado, este año también se puede", afirmó.

Olvera se dijo “emocionado por lo que viene” debido a que sus resultados lo hacen exigirse más, además, sabe que sus rivales ya lo tienen analizado y buscarán superarlo, situación que no le preocupa.

“Mi entrenadora me dice ‘los chinos ya saben quién eres y van a querer estar sobre ti’, eso me motiva, (me gusta) que la gente sepa quién soy”, expresó el campeón Mundial.

Faltan 169 días para la justa veraniega y Osmar tiene claro que es un camino en el que “hay presión”, pero una de las claves será “simplemente disfrutar, he entrenado para eso y disfrutando se darán los resultados”.