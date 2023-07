El exboxeador Óscar de la Hoya volvió a criticar a Saúl ‘Canelo’ Álvarez a quien ya considera que está grande para desarrollarse en el boxeo y en el golf, al mismo tiempo.

“Es un viejo de 33 años, no lo es porque haya estado en demasiadas guerras, sino porque comenzó su carrera profesional a los 15 años, si no te enfocas en lo tuyo, en entrenar, en tus asuntos y vas a practicar golf eso tomará demasiado de ti”, expresó en el podcast Fight Hype.

Para De la Hoya un boxeador alcanza su mejor nivel sí se concentra únicamente en el pugilismo.

“Estás seis horas realizando swings en un club, caminando y no estás descansando tu cuerpo para poder ir a la guerra contra un rival”, añadió el ahora promotor.

Óscar recordó el consejo que recibió cuando estaba en activo.

“El mejor entrenador que he tenido en toda mi carrera, Cholain Rivero me decía en cada oportunidad que tuviera para descansar las piernas te debes sentar y descansar, no me dejaba jugar pool en mi casa”, concluyó De la Hoya.

¿Cuándo vuelve a pelear el Canelo Álvarez?

Canelo Álvarez anunció hace unas semanas su próxima pelea.

Será el 30 de septiembre en Las Vegas, Nevada ante Jermall Charlo.

La sede exacta está por anunciarse en las próximas semanas.