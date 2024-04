Novak Djokovic se rinde ante Jude Bellingham: "Tiene rasgos de gran campeón"

El tenista serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, declaró que el futbolista británico del Real Madrid Jude Bellingham, pese a tener solo veinte años, tiene "rasgos de gran campeón" porque se le nota en sus "gestos, mentalidad, precisión y reacción en la forma de jugar".

Djokovic estuvo en Madrid para recibir el premio Laureus al mejor deportista mundial del año 2023, quinta vez que logra este galardón.

El tenista serbio, el día anterior a la gala, acudió al Santiago Bernabéu para presenciar el clásico de la Liga española entre el Real Madrid y Barcelona, que se saldó con victoria del equipo blanco gracias a un gol en el tiempo añadido de Jude Bellingham.

"Lo he conocido en Madrid y le he dado la enhorabuena por su gol y por los logros tan extraordinarios que está consiguiendo. No soy un experto en futbol pero al ver sus gestos he notado elementos de mentalidad, precisión y reacción en la forma de jugar. Siempre estaba intentando correr y si fallaba se le veía frustrado", dijo Djokovic, en conferencia de prensa.

"Le vi con seriedad, dedicación y paciencia esperando que llegase su oportunidad. Solo tiene veinte años pero tiene rasgos de un gran campeón. Se le ve humilde y me parece buen persona. Esos son los valores que los niños quieres. Me parece una persona extraordinaria", concluyó.

