"No sé quién tiene que pedir perdón a quién" Presidente del Atlético de Madrid sobre el Caso Rubiales

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, fue objeto de críticas por la forma en la que el cuadro colchonero reaccionó ante el beso de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso, exjugadora rojiblanca.

El directivo del Atleti habló con la cadena COPE sobre el escándalo del expresidente de la Real Federación Española de Futbol, aunque en sus declaraciones no tomó postura, y en lugar de defender a Hermoso, que ganó una Liga de España con el club, insinuó que quizás ella sea la que tenga que pedir perdón.

"No sé quién tiene que pedir perdón, no estoy ni en el cuerpo de Rubiales ni en el de Jenni Hermoso. No sé quién tiene que pedir perdón a quién, y si se lo tiene que pedir Rubiales a Jenni, se lo tendrá que pedir. Si no se lo ha pedido ya, se lo pedirá dentro de poco, creo que tiene que ser así. Pero vamos, a mí ni me preocupa ni me importa, personalmente no tengo nada que decir" reveló.

