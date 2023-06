Nick Kyrgios pensó en el suicidio

Melbourne.— El polémico tenista australiano Nick Kyrgios reveló que entró en un hospital psiquiátrico, porque quería suicidarse, durante Wimbledon 2019.

El jugador lo explicó durante los nuevos episodios de la serie Break point, en Netflix, que se estrenarán a partir del 21 de junio.

“Pensé realmente en suicidarme”, señaló, según el diario The Australian.

Uno de los jugadores más polémicos del circuito vivió un 2019 muy problemático. Superado por Rafael Nadal en Wimbledon 2019, explicó que llevó una manga larga que le cubría el brazo derecho para ocultar sus cicatrices.

“Bebía alcohol, tomaba droga, me alejé de mi familia y de mis personas cercanas. Perdí en Wimbledon y, cuando me desperté, mi padre lloraba sentado en mi cama. Fue el punto de inflexión, me dije ‘ok, no puedo continuar así’. Acabé en un servicio psiquiátrico en Londres, para arreglar mis problemas”, señala, durante el documental.

“Si miran con atención, pueden ver las marcas de automutilación en mi brazo derecho. Tenía pensamientos de suicidio, no quería levantarme y jugar solo ante millones de personas”, había escrito en Instagram en febrero de 2022, sobre su salud mental tres años antes.

Desde entonces, Kyrgios recuperó una senda positiva y fue finalista en Wimbledon el año pasado, perdiendo ante Novak Djokovic.

Actualmente ubicado en el puesto 25 del ranking mundial, regresó a la competición esta semana en Stuttgart, luego de una lesión en una rodilla que sufrió en enero. Corto de forma, fue vencido por el chino Yibing Wu.