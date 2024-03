Moisés Muñoz se apunta para dirigir la Conade: “Sería un honor si Claudia Sheinbaum me la encomienda”

Moisés Muñoz, uno de los últimos ídolos de América sorprendió a sus seguidores al anunciar hace unas horas que se sumará al equipo de Claudia Sheinbaum, candidata de Morena a la presidencia de la República.

Un decisión que generó polémica en redes sociales, teniendo rápida respuesta por parte del exjugador de la Selección Mexicana, quien en plática con Eduardo Videgaray y Jose Ramon San Cristobal levantó la mano para llegar a la Conade.

“Yo estoy enfocado en promover el deporte en todo el país, y si en su debido momento, que la doctora va a ser nuestra primera presidenta, si ella me encomienda la labor de la Conade, yo encantado de la vida, sería un honor”, comentó en entrevista con el programa La Corneta.

Muñoz, agregó en la conversación que no recibe beneficios económicos por sumarse al proyecto y que los insultos no le importan.

“Estoy acostumbrado, soy americanista y las mentadas de madre las he recibido durante años, no me preocupa eso, el tema de la política y sumar como ciudadano viene porque quiero hacerlo. No hay dinero aquí, no estoy recibiendo dinero de ningún lado; confíen en mí, en América dudaban y les entregué cuatro campeonatos, ahora denme el beneficio de la duda y déjenme trabajar”, apuntó.