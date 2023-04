Luego de que José Ramón Fernández criticara la narración de Andrés Vaca y Moisés Muñoz tras el duelo entre América y Rayados, el exarquero de las Águilas ya emitió su postura.

En charla con Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal "El Estaca", en el podcast La Corneta, el exportero azulcrema y los conductores recodaron el tuit del periodista de ESPN, pero Muñoz dijo que estaba equivocado.

“Hay dos errores. Primero que nada, yo no narré, el que narró fue (Andrés) Vaca, yo no soy narrador, soy comentarista-analista. Ahí está el primer error del señor José Ramón Fernández al cual estimo bastante”, inició con su comentario.

Moisés explicó que sus efusivas intervenciones se deben a que recuerda cuando estaba en el terreno de juego y eso es difícil de entender.

“Y número dos, en mi defensa, cuando dice que parece que nosotros estamos jugando, por lo menos yo sí tuve la oportunidad de jugar este tipo de partidos, ganarlos…”, agregó el histórico portero de las Águilas.

Sin embargo, el momento que hizo estallar el programa y que hasta sorprendió a los dos conductores, que se caracterizan por su peculiar estilo, fue cuando el hoy comentarista de TUDN dijo:

“Él no sabe porque nunca jugó. Es un gran periodista, pero no jugó ni con su popó”, añadió el ex de Morelia y Atlante.