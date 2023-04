MLS: Poca actividad de los futbolistas mexicanos

Javier "Chicharito" Hernández fue titular en la derrota del Galaxy de Los Ángeles 2-0 ante el Orlando City, dentro de la Jornada 10 de la MLS.

El revés colocó al Galaxy en la penúltima posición de la Conferencia Oeste al tener sólo seis puntos. Esto, producto de una victoria, tres empates y cinco derrotas. Los otros mexicanos, Efraín Álvarez y Jonathan Pérez, no tuvieron actividad.

Mientras que el Inter de Miami, donde milita Rodolfo Pizarro, se impuso 2-1 al Columbus Crew. El exjugador de Monterrey fue convocado, pero no tuvo actividad y tampoco Víctor Ulloa vio minutos .

Lee también: Carlos Vela es elegido como el jugador de la jornada en la MLS

Por otra parte, tampoco jugó Tony Alfaro con New York FC que sufrió un revés 1-0 ante Toronto.

Juan José Purata tuvo participación en el descalabro del Atlanta United 3-1 ante el Nashville. El mexicano jugó los 90 minutos y fue amonestado. Pablo Sisniega no apareció en la derrota del Charlotte 3-0 ante el DC United.

Alan Pulido no pudo hacer nada, además de que fue amonestado, en la caída del Sporting KC 2-1 ante Montréal, mientras que Jairo Torres no jugó con el Chicago Fire que empató 1-1 con New York RB.