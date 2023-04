MLB ignoró peticiones de los peloteros en los cambios de reglas

La temporada 2023 de las Grandes Ligas inició su andar de manera peculiar. A partir de esta campaña, la pelota de MLB sufrió modificaciones que a la fecha sigue generando dudas.

Si bien, los peloteros de Grandes Ligas aceptaron los cambios, hubo observaciones que hicieron a la Major League, pero sus sugerencias fueron ignoradas. Esto de acuerdo con Tony Clark, quien habló en entrevista para EL UNIVERSAL Deportes.

"Han habido muchos cambios y hay que darles tiempo para ver cómo ayudan o afectan. Yo espero que la Liga siga escuchando a los peloteros sobre su opinión. La Liga tiene el derecho de cambiar las reglas, pero hubo situaciones por las que a los jugadores no les gustó mucho el cambio del reloj, ni las estrategias defensivas; no estaban seguros", reveló el director ejecutivo de la MLBPA.

Clark explicó que nunca existió negación de los peloteros, pero sí sugerencias para perfeccionar los tres cambios de reglas, mismos que hoy se debaten en la Gran Carpa.

"Ellos dieron recomendaciones, estaban dispuestos, hablaron con la Liga y ellos dijeron que ocurrirían esos detalles que hoy han traído problemas, pero ellos no quisieron escucharlos", aseveró el directivo.

¿Cuáles han sido los tres cambios en las reglas?

En lo que respecta a las almohadillas, tuvieron un crecimiento de tres pulgadas (7.62 cm). Anteriormente, la medida era de 15 y a partir de esta temporada serán 18 pulgadas; el home no sufrirá modificaciones.

La otra nueva regla es la restricción que tendrán los equipos en sus formaciones especiales. Ahora, las novenas deberán tener dos infielders de cada lado de la segunda base y deberán estar en la zona de arcilla.

El tiempo para los lanzadores se vio reducido a 15 segundos sin hombres en las bases y a 20, en caso de tener rivales en las almohadillas; en caso de rebasar el límite de tiempo, el pitcher es castigado con una bola.

El beisbol, en buen camino tras la huelga de 2022

Tony Clark aseguró que tras la pandemia de Covid-19 y posteriormente, la huelga del 2022, se vivieron momentos turbulentos, pero todo comienza a marchar por buen rumbo.

"Hubo Covid, pero eso es para hablarlo otro día. El 2022 tuvo momentos difíciles, pero pudimos llegar a unos acuerdos para mantener el juego. Los peloteros se mantienen comprometidos a que el juego siga adelante", declaró el mandamás de la MLBPA.

"No me gusta el tope salarial. No lo veo necesario. Cuidamos los intereses de nuestros jugadores", agregó sobre el tope salarial en los equipos que ha sonado como propuesta para el futuro de las Grandes Ligas.