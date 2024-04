Mikel Arriola sobre la Liga MX: Está demostrando el nivel y tenemos que mantenerlo

Tras el éxito obtenido en la presente edición de la Concacaf Champions Cup 2024, en la que tres de los cuatro clubes que avanzaron a las semifinales son mexicanos, el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola aseguró que el nivel del futbol mexicano es alto y competitivo.

Durante la presentación de la nueva temporada de eFootball de la eLigaMX 2024, el titular de la liga se dijo orgulloso por el papel realizado y el nivel mostrado.

“Me siento muy contento y orgulloso de nuestros clubes y felicito el esfuerzo de todos los que participaron. Esto marca una señal muy importante de que la Liga MX es muy competitiva. En la cancha han sido muy solventes nuestros equipos. Nosotros como liga tenemos que procurar siempre que nuestros equipos compitan al máximo nivel. Sabemos que hay muchos partidos y torneos en el año, pero a estas alturas lo que la liga está demostrando el nivel y tenemos que mantenerlo”, indicó Mikel Arriola ante los medios de comunicación.

Lee también Katia Itzel ahora le pitará a uno de los “cuatro grandes”

🎙️Mikel Arriola sobre la participación de la Liga MX en Champions Cup:



“Me siento muy orgulloso de los clubes, felicito el esfuerzo de todos los que participaron. La Liga MX es muy competitiva”⚽️ pic.twitter.com/5r4fbLcq7C — Universal Deportes (@UnivDeportes) April 12, 2024

Sobre las polémicas declaraciones que dijo Gerardo Martino sobre los jugadores de clubes que compiten como América, Rayados o Pachuca en Concacaf, en el que no tienen futbolistas en Selección Mexicana, ya que muchos son extranjeros, Arriola fue claro y no quiso entrar en polémica.

“En términos de liga, lo que tenemos es una gran capacidad de jugadores jóvenes en selección, que es la mayoría. En Qatar, México fue una de las diez ligas en el mundo que más jugadores aportó. Estamos en el top ten no solamente en Qatar, llevamos cinco mundiales así. De lo que se trata es de tener un equilibrio. Ese indicador me parece importante para subrayar el equilibrio. Lo que no implica que no sigamos abriendo los pasos a más talento”.

Y aseveró que su papel como presidente es que todos los años salga nuevo talento que llegue a Selección Mexicana.

“Yo estoy para generar las mejores condiciones de competencia, a los clubes incluyendo como hoy, las mejores condiciones para que los jóvenes los sigan, para que también tengamos recursos adicionales para los clubes nos inviertan, ese es mi papel como presidente”, concluyó.