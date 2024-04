Miguel Herrera no seguirá siendo el entrenador del Tijuana y ya se despidió de los jugadores El Piojo no llegó a un acuerdo con la directiva de los Xolos para el proyecto del próximo torneo y se terminó marchando de la institución luego de no haber podido evitar la multa

