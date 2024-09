Miguel Herrera habló sobre su relación con Christian Martinoli: "No somos amigos ni lo seremos nunca"

Uno de los pleitos más recordados por los amantes del futbol mexicano es el que protagonizaron Miguel Herrera y Christian Martinoli en el aeropuerto de Filadelfia, donde el Piojo golpeó al narrador de TV Azteca.

El cronista y el entrenador nunca tuvieron buena relación y el enfrentamiento físico fue la gota que rebalsó el vaso. Sin embargo, nueve años más tarde, el Piojo habló sobre Martinoli.

"Ya no tiene ninguna trascendencia (su relación). Hace su trabajo, lo hace bien, hay que reconocer. No somos amigos ni lo seremos nunca. Él está en su trabajo yo en el mío, si algún día me toca una entrevista donde esté él no tengo ningún problema, contestaré como periodista y en mi caso si estoy como entrenador o como medio en rueda de prensa o mesa redonda, hablaré con lo que yo crea" confesó Herrera en entrevista con Récord.

Fiel a su estilo polémico pero con la capacidad de reconocer las virtudes de Martinoli, destacó su trabajo como narrador.

"Reitero, no somos amigos ni lo seremos nunca. Él hace su trabajo y bien, yo hago el mío lo mejor posible pero no hay relación ninguna" concluyó.

