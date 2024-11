Miguel Herrera "calienta" para regresar al timón de la Selección Mexicana y "ocupar" el puesto de Javier Aguirre

Después del tropiezo que vivió la Selección Mexicana en el Estadio General Francisco Morazán, Miguel Herrera bromeó con la posibilidad de regresar al timonel del combinado nacional.

La reciente derrota (0-2) que vivieron los dirigidos por Javier "Vasco" Aguirre —en los Cuartos de Ida de la Nations League— desató una ola de críticas. Y posterior al partido, el periodista Rubén Rodríguez le lanzó "un guiño" al "Piojo" para que, una vez más, dirija al "Tricolor".

"Estamos a tiempo. Y lo dije desde hace dos meses: estamos a tiempo de cambiar al director técnico Te diría que me vale, pero no, me avergüenza", sentenció Rodríguez durante un debate que se desató en el programa La Última Palabra.

Acto seguido, la cámara se enfocó en el "Piojo" Herrera, quien hizo movimientos de calentamiento; como si se estuviera "preparando".

La crítica del periodista continuó. Y en sus palabras, el problema del "Vasco" Aguirre es que tiene nulo conocimiento de sus jugadores, de qué posiciones son fuerte de cada uno de los futbolistas.

"El problema de Javier Aguirre es la capacidad de reacción de sus equipos. Si analizamos sus números, no tiene capacidad de reacción y hoy lo volvió a mostrar esta Selección. Está aferrado a cambiar o diseñar una alineación de acuerdo a lo que él quiere. Parece que no tiene conocimiento de sus jugadores. Nulifica su propio sistema. Nulifica sus propias armas", finalizó Rodríguez.

La reciente derrota de la Selección Mexicana no solo estuvo marcada por la "crisis" que acompaña al combinado nacional desde Qatar 2022, también por la violencia que se vivió en el Estadio General Francisco Morazán; donde el partido terminó con la imagen de Javier Aguirre descalabrado.

¿Cuándo será el próximo partido de la Selección Mexicana en la Nations League?

Martes, 19 de noviembre

México vs Honduras | Estadio Nemesio Díez | 20:30 (hora del centro de México) | Transmisión por TUDN, Canal 5 y Azteca 7.

