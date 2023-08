Messi demuestra una particular habilidad que causa furor en redes sociales

La presencia de Lionel Messi en el Inter Miami es uno de los fichajes que más repercusiones ha logrado en el ámbito mundial del futbol. El astro argentino se incorporó al equipo de la MLS y logró convertir goles en cada uno de los partidos disputados y, lo más importante, le dio el campeonato de la Leagues Cup por primera vez.

El futbolista ha generado una gran revolución con sus jugadas y no solo está deslumbrando a los aficionados del Inter Miami sino que las repercusiones son en toda la Major League Soccer de los Estados Unidos. Nadie quiere perderse la oportunidad de ver a Lionel Messi jugando por lo que conseguir una entrada se torna cada vez más complicado.

La particular habilidad de Lionel Messi

El pasado jueves, Lionel Messi ofreció su primera conferencia de prensa en el Inter Miami y, más allá de acaparar la atención con sus declaraciones y las respuestas que ofreció, demostró una particular habilidad. En un video se puede ver al goleador argentino realizando una acción que ahora es viral en las redes sociales.

“Hace todo bien”, escribieron algunos internautas cuando tomaron contacto con el video que muestra al campeón del Mundo doblando con precisión y sin mayores esfuerzos la camiseta del Inter Miami. Lionel Messi realizó un movimiento de forma natural, como las jugadas que hace dentro del campo de juego, y eso es considerado otra de las tantas habilidades que lo caracterizan.

La particular habilidad de Lionel Messi al doblar la camiseta del Inter Miami no es nueva ya que, en otro video, se lo ha visto haciendo lo mismo con la camiseta del FC Barcelona. El video se ha viralizado, los memes no han tardado en aparecer y todo indica que el futbolista tiene infinidad de habilidades innatas o que quizás, ironizan en las redes, su esposa Antonela Roccuzzo es una buena entrenadora puertas adentro.