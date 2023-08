Gerardo Martino no asegura la titularidad de Lionel Messi: “Va a tener que descansar”

Inter Miami logró conquistar la Leagues Cup 2023 al derrotar, en tanda de penaltis, al Nashville SC.

El conjunto miamense dejó atrás su mal paso en la Major League Soccer (MSL), donde se encuentra sumergido en el fondo de la tabla general, y dejó en claro que, con las incorporaciones de Lionel Messi, Sergio Busquets, Jordi Alba y Gerardo Martino, podrá retomar el rumbo.

El equipo que es propiedad de David Beckham ya se prepara para afrontar su siguiente compromiso en la Lamar Hunt U.S. Open Cup, la copa de Estados Unidos, ante FC Cincinnati.

El flamante campeón del torneo de Concacaf se medirá al primer lugar de toda la MLS el próximo miércoles 23 de agosto en el TQL Stadium de Ohio, a partido único, por un boleto a la final.

Lee También Gerardo Martino sobre la próxima Leagues Cup: "Lo justo es que los equipos de Estados Unidos tengan que viajar como los equipos mexicanos"

El director técnico argentino compartió, en conferencia de prensa, que platicó con su capitán y goleador sobre el protagonismo que tendrá en futuras competiciones, ya que es consciente del sobreesfuerzo que el canterano del Barcelona ha vivido.

“Le dijimos que en algún momento va a tener que descansar por la carga de minutos jugados, claramente el miércoles no va a ser ese día. Mientras él no me diga que quiere descansar, seguirá jugando”, manifestó el Tata Martino.

Lee También David Faitelson lanza dardo a Gerardo Martino por triunfar en el Inter Miami

Por otro lado, el extimonel de la Selección Mexicana aseguró que al interior del Inter Miami se vive “ilusión” y “alegría” porque no tenían presupuestado competir en la Leagues Cup, ya que el conjunto de Florida se encuentra en “reconstrucción”, y el título les permite pensar en lo que viene.