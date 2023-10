Memo Ochoa responde a sus detractores: “Mientras me sienta bien, voy a estar en la Selección”

La Selección Mexicana este martes jugó ante Alemania y logró un empate (2-2), en el partido en general México mostró “buenas acciones”, aunque el portero Guillermo Ochoa fue señalado como un responsable en uno de los goles.

Evidentemente desde su convocaría por parte de Jaime Lozano llegaron críticas para el guardameta debido a que usuarios y periodistas consideran que ya no debe acudir, pero Memo Ochoa se encargó de mandarles un mensaje.

“Mientras yo me siga sintiendo bien y con la capacidad de aportar, físicamente entero y el cuerpo técnico así lo crea voy a estar en la selección aportando, ayudando, jugando o cuando no me toque jugar”, señaló Memo Ochoa a TUDN tras el juego contra la escuadra europea.

El portero del Salernitana no culpa a sus detractores, “es entendible que lo vean así por mi edad, es algo lógico y normal”, pero desde su punto de visto esto nada tiene que ver, “(la edad) creo que es solamente un número”.

Ochoa descartó que las críticas hacia su convocatoria o trabajo en la Selección le preocupen.

“Me enfoco en lo mío en la cancha, lo demás nunca se ha podido controlar y día a día en mi equipo trabajar ante las dificultades que es estar en un equipo como la Salernitana, buscar darle la vuelta me sigue haciendo crecer y sentirme vivo”, aseguró el cinco veces mundialista.

