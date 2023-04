¿Memo Ochoa es el mejor arquero de México? Esto es lo que confesó Jorge Campos

El exfutbolista Jorge “Brody” Campos confesó que, para él, Pablo Larios es el mejor portero de la historia mexicana.

Y es que, luego de la actuación de “Memo” Ochoa en el partido de Salernitana contra el Inter de Milán, Campos fue cuestionado sobre quién es el mejor arquero de México.

“Es una pregunta que se las he dicho mil veces, pero ustedes no vieron a Pablo Larios, mi ídolo, en paz descanse. Creo que ustedes casi no saben de la portería, si había un adelantado era Pablo Larios, jugando el área, saliendo a los centros”, reconoció Campos para Fox Sports.

El desempeño de Ochoa abrió un debate en redes sociales. Esto, dado que su actuación fue elogiada a nivel internacional.

“Creo que esa pregunta es difícil. Hay estilos, hay épocas y creo que para mí, con mucho respeto para todos, que digan, tuve la fortuna de verlo jugar, de estar cerca, de aprender cosas”, sentenció el exfutbolista.

¿Quién era Pablo Larios?

Oriundo de Morelos, Pablo Larios fue un portero mexicano que debutó durante los años ochenta en Zacatepec. Posteriormente, se consagró en Primera División con la Máquina de Cruz Azul. También jugó con Puebla.

Falleció el 31 de enero de 2019, a los 58 años, tras ser intervenido quirúrgicamente por una parálisis intestinal que, al final, le provocó un paro respiratorio.

"SI HABÍA UN ADELANTADO ERA PABLO LARIOS" 🥅



Invitado de lujo en #LUP. Jorge Campos habla sobre quién es el mejor portero de todos los tiempos y para él Pablo Larios lo es.



"Es lamentable que los porteros actualmente no salgan"



"Hay que ponerse al día" pic.twitter.com/P7r2WZi0w6 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 8, 2023