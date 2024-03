Medallista mexicano busca trabajo tras sufrir lesión: “Recogí basura para poder sobrevivir”

Raúl Manríquez, medallista mexicano en halterofilia, vive momentos complicados y pidió ayuda en redes sociales para encontrar trabajo, ya que una lesión lo alejó del alto rendimiento.

Manríquez Collins tiene 26 años de edad, en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 se colgó la medalla de bronce en la prueba de +109 kilogramos, además presume 4 récords nacionales y siete ocasiones fue campeón nacional, sin embargo, una lesión frenó su carrera.

“No sirve de nada las 100 o 200 medallas que puedas tener. No sirve de nada haber sido un campeón si termine vendiendo arroz con leche y recogiendo basura para sobrevivir”, escribió en su cuenta de Facebook.

Aunque no precisa cuál fue o de qué trata el malestar que lo alejó de su disciplina, sólo cuenta que ahora enfrenta problemas con su seguro social y este aspecto le impide ser contrato.

“Ahora que la vida es normal, busco trabajo el cual no he podido encontrar, hay mucha vacante, mucho trabajo, pero ante la ley no te pueden contratar sin seguro. Tengo inconsistencias en mi número de seguro social, traté de arreglarlo, pero la espera es demasiada”, agregó Raúl Manríquez.

El exatleta dejó claro que no es queja al sistema deportivo, sólo expone su caso.

“Esto no es grilla, es simplemente mi historia personal”, señala Manríquez.

