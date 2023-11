Max Verstappen califica al GP de Las Vegas como “una liga de quinta división de Inglaterra”

El Gran Premio de Las Vegas sigue causando disgustos en los pilotos de la Fórmula 1, Max Verstappen lanzó una nueva crítica para el circuito callejero.

“Pienso que Mónaco es como la Champions League y esto (GP de Las Vegas) es la National League (quinta división de Inglaterra)”, comentó Verstappen tras la clasificación.

Max Verstappen saldrá en la segunda posición de la parrilla en la carrera que se corre este sábado a medianoche.

El show en Las Vegas comenzó desde el miércoles con la presentación de los pilotos, acto que no fue del agrado del campeón de la Fórmula 1, al asegurar que en ese momento se sintió “como un payaso”.

“Por mí, podemos saltarnos la presentación de pilotos, simplemente estamos parados ahí, parecemos payasos, no me gustan todas las cosas que hay alrededor del Gran Premio de Las Vegas, tengo muchas ganas de correr, pero no de participar en el show”, aseguró Max Verstappen.

