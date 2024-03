La oportunidad le llegó en tiempo récord. Mientras algunos tienen que recorrer un largo proceso para llegar, a Mateo Levy el destino le tenía preparado algo especial.

Con tan solo 17 años ya forma parte del primer equipo de Cruz Azul y se dice listo para ser el goleador; algo que espera mostrar esta noche contra el Guadalajara.

Desde que se lesionó Gabriel Toro Fernández en la Jornada 6, su oportunidad por tener más minutos creció y si Martín Anselmi, técnico de La Máquina, lo llega a meter de titular, se dice listo. “Estoy listo y tengo mucha confianza en mí. El cuerpo técnico y el equipo me apoyan, así que cuando me necesiten estaré listo”, comentó el joven cementero.

Aún no marca. Contra Tigres, en la fecha 7, se le presentó la ocasión más clara, pero Nahuel Guzmán evitó que ese balón entrara. “Estoy muy contento, porque desde chico ser futbolista era mi sueño. Pero no me puedo relajar con eso, quiero conseguir más. Sé que todavía soy joven y tengo mucho que aprender”.

En Cruz Azul tiene como referente a Emanuel Villa y en el plano internacional, al campeón del mundo, Lautaro Martinez.

En el presente, Levy usa el número 268, pero con el pasar de los tornos espera usar el 22 y quizá el 9, un número importante en cualquier equipo. “Dicen que me parezco al Tito Villa por el físico, pero me fijo mucho en Lautaro Martínez, me gusta mucho”, pero lo que quiere en el futuro es ser referente en Cruz Azul,”ser el goleador”.