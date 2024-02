Martinoli revienta a los directivos de la FMF por los 13 partidos del Mundial de 2026: “Es una migaja”

La FIFA ya informó que México recibirá 13 partidos de los 104 que conforman la Copa del Mundo de 2026 donde Estados Unidos y Canadá también son anfitriones, dicha cantidad de juegos le parecen poco al comentarista de TV Azteca, Christian Martinoli.

“Es una migaja”, aseguró Martinoli en el programa En Caliente.

Luis García señaló que “me parece muchísimo” al tomar en cuenta que “Estados Unidos puede hacer el Mundial, los Juegos Olímpicos, de invierno al mismo tiempo”.

A lo que Christian volvió a recriminar a los directivos de la Federación Mexicana de Futbol el hecho de aceptar los 13 juegos, distribuidos en el estadio Azteca, Akron y BBVA.

“Entonces para qué te invitan, para aventarte esto, no es culpa de Estados Unidos, es culpa de los dirigentes del futbol mexicano que aceptan lo que sea, con tal de aparecer en la fotografía”, afirmó el cronista.

Lee también Patrick Mahomes, fan de toda la vida de Bob Esponja

García señaló que entre dichos partidos se encuentra la inauguración el 11 de junio de 2026 y Martinoli lo cuestionó “¿te parece que la inauguración es el gran partido?, ¿Recuerdas alguna inauguración que te haya marcado?”.

Desde la perspectiva del narrador la final era el partido del Mundial que hubiera pedido México.

“Si nos vamos a poner de románticos, dame la final, el estadio azteca tuvo a Pelé y Maradona. Yo prefiero que me des la final y no me des ningún partido, pero la final la juegan en el estadio azteca porque es el estadio emblemático de este mundial”, expresó.

Lee también Las mexicanas Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez consiguieron plaza olímpica a París 2024

Aunque su compañero, David Medrano le explicó la distribución de juegos y por qué Estados Unidos tendrá la final, Martinoli regresó a la idea principal de estar mendigando partidos.

“Estás mendigando, atado a lo que ellos (Estados Unidos) quieren, México no está en condiciones de organizar un mundial solo y tampoco tiene que compartir así, eso no es compartir 75 por ciento de los partidos son en Estados Unidos dónde está el compartir”, aseguró Christian.

Martinoli finalizó su participación respecto a este tema, reiterando que la FMF no tuvo que aceptar los 13 juegos.

“México cómo país no está en garantía de nada con respecto a un acto deportivo, me parece hay otras prioridades que albergar un mundial, por eso no aceptes migajas”, sentenció.

Lee también Horario y canal para ver el debut del América en la Concacaf Champions Cup, este martes 6 de febrero