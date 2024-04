Martín Anselmi y Cruz Azul no bajan la guardia: “Debemos terminar lo más alto posible”

Ser líder del Clausura 2024 es un objetivo, no una obsesión. Cruz Azul tratará de cerrar con broche de oro el campeonato y así, conseguir el pase directo y estar en lo más alto de tabla. La palabra "confiarse" no parece en su diccionario.

Para Martín Anselmi, ganar los dos partidos que quedan (Atlas y Toluca), será fundamental para que el equipo siga con esa inercia ganadora y confianza para lo que será la Liguilla.

Atlas será su próximo rival en la fecha dieciséis, un equipo eliminado, pero difícil de enfrentar para el conjunto celeste. Van dos partidos que no pueden vencerlos tanto de local como de visita (en torneo regular) y eso le preocupa al estratega azul, por lo que no se confía y saldrán con el objetivo de sacar los tres puntos.

🎙️ Martín Anselmi no se confía del Atlas y asegura que será un partido “durísimo” 🚂 pic.twitter.com/QNYeV4UKvs — Universal Deportes (@UnivDeportes) April 19, 2024

“Tenemos que competir y ser nosotros más allá de la posición en la tabla y más allá de hacia donde podemos aspirar. Entiendo que hay cosas que nosotros no controlamos, no controlamos ni nuestro propio resultado, ni mucho menos controlamos lo que pasa en los otros encuentros, quedan dos fechas para el final y nuestra aspiración es ganar los dos partidos que quedan para terminar lo más alto posible y sin especular con los resultados de los demás“, explicó en conferencia de prensa.

A pesar de que los rojinegros no aspiran a nada para este torneo, Anselmi aseguró que no hará cambios que afecten el funcionamiento del plantel, de confiarse, podrían perder puntos y posiciones en la tabla.

“Nosotros no probamos, analizamos el rival y en función de lo que hace el rival, tratamos de elegir no solo el once, sino las posiciones para ocupar dentro del campo de juego para ser lo más competitivo posible. ¿Por qué ahora tendríamos que probar? Nosotros tenemos que ser competitivos, no estoy pensaron en Toluca ni el play off, pensamos en Atlas, lo más importante es el partido del domingo. Nosotros nunca probamos, elegimos el pan de partido de acuerdo del rival”, sentenció el técnico celeste.