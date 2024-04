Martín Anselmi sale molesto por el arbitraje tras el empate de Cruz Azul y Atlas

La última jugada sobre Rodrigo Huescas, en la que el árbitro Luis Enrique Santander, no marcó penalti y no fue al VAR a revisar la jugada, generó polémica y enojo tanto en jugadores, cuerpo técnico como en la afición. Dicha jugada le pudo dar el triunfo a La Máquina.

Ante esta situación, Martín Anselmi, técnico de Cruz Azul, se dijo molestó por que no se revisara la acción, indicando que no le gusta que le regalen cosas, pero que mínimo se revisen las jugadas.

“Somos un equipo que propone, que crea situaciones, que va en búsqueda del arco rival constantemente y eso genera un montón de situaciones dentro del área. No pretendo que nadie nos regale nada. No me gusta recibir un regalo, lo que es y lo que no es, no es. Me gusta ganar de manera justa”, expresó en conferencia de prensa, después de empatar 2-2 ante Atlas.

Y añadió: “Hay una acción dentro del área, en la que creo, si todos están hablando de un posible penal, me parece que lo más lógico es ir a revisar la acción. Si no es, que no me la den. Yo busco que sean justos , no busco nada inventado ni nada regalado, era una acción para revisar y que el árbitro despeje la duda si para él era penal o no era penal”.

Para el argentino, enfrentar al conjunto del Atlas no fue fácil. Sabía de que venía en ascenso, pero reconoció que se plantó tan bien en el estadio Ciudad de los Deportes, que los obligó a cambiar la estrategia ante el mal primer tiempo.

“Lo he dicho, nadie te regala nada, ganar en el futbol es cada vez más difícil. En el echo de lo ganar, en el impacto no es positivo, hicimos un mal primer tiempo, hicimos un mejor segundo tiempo, generamos muchas situaciones de gol, y no obtuvimos el resultado que queríamos. Hay que ir a jugar y ganar como siempre”.

La fase regular del Clausura 2024 será ante Toluca en cancha del Nemesio Diez, un duelo en el que ambos equipos buscarán clasificar de manera directa y así evitar el Play In. Por lo que Anselmi aseguró que van a jugar el partido como siempre lo hacen , pero haciendo bien el juego colectivo.

“Mañana nos podremos a pensar en Toluca, analizaremos el partido de hoy. Es un rival que está arriba en la tabla de posiciones, nosotros vamos a ser nosotros, es lo que nos dará más probabilidades de ganar el partido”, sentenció.

