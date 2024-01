Martín Anselmi asegura que Juan Escobar era su jugador perfecto en Cruz Azul

Disculpa aceptada, pero no entra en planes. No tuvieron el mejor recibimiento y la consecuencia fue un par de discusiones entre Martín Anselmi y Juan Escobar. Al rojo vivo, el inicio para Cruz Azul en este Clausura 2024.

Para el estratega cementero, el defensa paraguayo, no aceptó competir por el puesto titular y ante la negativa, llegó el conflicto que derivó en la salida del capitán. A pesar de esto, Anselmi aseguró que para él es el jugador perfecto .

“Juan Escobar es el jugador perfecto, porque conduce, es valiente,es agresivo, porque es intenso, tiene buen juego aéreo, por que puede jugar en línea de tres puede jugar de stopper, puede jugar de líbero, por que en un línea de cuatro puede jugar de central, por que fue campeón con esta camiseta, él representa en la historia de Cruz Azul”, aseveró en rueda de prensa.

🎙️Martín Anselmi espera que en un futuro Juan Escobar se retire en #CruzAzul : “Tiene 28 años. Se va a retirar en Cruz Azul, ojalá”. pic.twitter.com/50sE9GrfPp — Universal Deportes (@UnivDeportes) January 12, 2024

Y agregó: “ Así como Juan encajaba en nuestros planes, también al equipo nos faltan puestos por reforzar, vimos que carecía de jugadores zurdos y por que eso se trata de mejorar a Carlos Vargas”.

El origen comenzó en el segundo duelo de pretemporada ante Querétaro. Las formas no le gustaron al guaraní y fue el momento en que le pidió salir para buscar nuevos retos y desafíos.

“Me hubiera encantado tenerlo más tiempo, como cuerpo técnico es nuestro trabajo. Jugamos un partido amistoso con Atlante y jugó Escobar, Piovi y Cándido con Nacho Rivero. En el segundo partido queríamos ver a Ditta, Piovi y Vargas. Nos pide el cambio y creímos que estaba lesionado y mostró su inconformidad, es normal, todos quieren jugar y cuando hablamos de lo difícil que es construir un equipo, ahí es donde entra nuestro trabajo. El jugador se enoja cuando no juega. Cuando llega el fin de semana me toca definir quienes van a jugar”.

“Cuando platicamos con el jugador, me manifestó que buscaría un nuevo reto a su carrera, le dije pensarlo, platícalo con tu familia y pensó en cambiar de aires. No le puedo prometer a ningún jugador ser titular, cuando le dices eso, deja de entrenar, a mí me gusta que me conozcan bien”.

🎙️🚂 Martín Anselmi asegura que Juan Escobar era el jugador perfecto para él, pero el defensa tenía otros planes, otros objetivos. #CruzAzul pic.twitter.com/cTzEUPe28p — Universal Deportes (@UnivDeportes) January 12, 2024

Juan Escobar, el que era de los últimos campeones de la novena, estuvo 163 partidos vistiendo la playera celeste, en los cuales metió 14 goles y dio 12 asistencias. Además consiguió cuatro campeonatos con los de azul. Hoy su futuro es incierto a pesar de que tiene ofertas en Europa, Brasil y de la Liga MX.

Finalmente, el argentino desea que Juan Escobar regrese en un futuro y retire con la playera de Cruz Azul: “No sé si es un acto de indisciplina, es un acto de enojarse, hay formas, uno lo entiende. A partir de ahí se tratan de acercar las partes, charlar de una forma. Tiene 28 años se va a retirar en Cruz Azul".

