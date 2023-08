Marion Reimers es acusada por presuntamente acreditarse textos e información de otras mujeres para el libro 'Pioneras'

El nombre de Marion Reimers volvía a ser tendencia en redes sociales en las últimas horas, por desgracia para la importante comunicadora no fue por su labor analizando los partidos de la Champions League.

Si no por una acusación en redes sociales por parte de una usuaria, quien aparentemente formó parte de la ONG Somos Versus que fue fundada por la periodista.

Y en la que realizó junto a otras mujeres más de cuarenta entrevistas, además de investigaciones y la transcripciones acciones que habría sido mencionada de forma 'escueta' y 'mínima'.

"Las actividades que las demás y yo realizamos fueron las de conseguir y realizar más de cuarenta entrevistas, transcribilas, seleccionar fragmentos de testimonio, hacer investigación documental. Estas excompañeras de trabajo y yo fuimos referidas de manera escueta en los agradecimientos del libro, sin especificar el trabajo realizado en dicho proyecto, como si fuera una aportación mínima en éste", compartió la usuaria @piñaappleWrites.

En el texto, se agrega que Marion Reimers no habría informado que el libro saldría a su nombre, ni tiene los derechos del trabajo de las mujeres participantes.

"Manifiesto que no estoy conforme con la mención que Marion Reimers realizó de mi trabajo en el libro. Durante el proceso de elaboración, no se me informó que este libro saldría bajo el nombre de una sola persona. En ningún momento cedí los derechos de mi trabajo", agregó.

Por último, la denunciante establece que abandonó la organización de Marion Reimers por sentir ser víctima de violencia psicológica y laboral por parte de la periodista.