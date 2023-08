Mario Carrillo desconfía de los delanteros del América porque “no tienen contundencia”

El Club América sacó la cara por los cuatro grandes del futbol mexicano en la Leagues Cup, al conseguir su clasificación a los octavos de final.

El conjunto de André Jardine derrotó (0-1) a Chicago Fire en el SeatGeek Stadium de Illinois y se convirtió en uno de los cinco sobrevivientes de la Liga MX en el certamen de Concacaf.

Lee También América se hace sentir en la Leagues Cup y elimina al Chicago Fire

A pesar del triunfo y boleto conseguido, la actuación de las Águilas no termina por convencer a cierto sector del americanismo que ya exige mejor funcionamiento colectivo.

Mario Carrillo, ex director técnico azulcrema, no dudó en mandarle un mensaje al equipo de Coapa luego de no poder demostrar su poderío ofensivo y de conseguir avanzar por un autogol.

Lee También América: El polémico gol que le invalidaron a Julián Quiñones

¿Qué dijo Mario Carrillo sobre la ofensiva del América?

“América no tiene profundidad. Les falta ese toque, no tienen esa contundencia. Les llegó el Chicago Fire. Tiene que ser más contundente, mucho más”, sentenció “Capello” en Futbol Picante.

No obstante, el campeón con las Águilas en el Clausura 2005 reconoció que el trabajo que realizó el conjunto del entrenador brasileño ante el representativo de la Major League Soccer (MLS).

“Jugó bien, tuvo el manejo, ganó bien. Los tiene concentrados (jugadores), tienen que entrenar más para entender los movimientos”, manifestó Mario Carrillo.