Mario Carillo explota contra Javairo Dilrosun tras derrota del América: “Salió a pasear”

El América sufrió su primera derrota (2-1) en el Clausura 2024 a manos del Pachuca, que le tiene tomada la medida al conjunto azulcrema cada que se enfrentan.

Las Águilas no perdían un partido de temporada regular desde la Jornada 1 del pasado torneo cuando cayeron (1-2) con FC Juárez en el Estadio Azteca.

Por tal motivo, este descalabro en la séptima fecha del actual certamen toma mayor relevancia, sobre todo porque la escuadra de André Jardine no atraviesa su mejor momento futbolístico.

Además, algunos integrantes del plantel azulcrema ya comienzan a ser señalados por el bajo rendimiento que han demostrado.

A pesar de que apenas arribó al conjunto de Coapa, Javairo Dilrosun fue fuertemente criticado por Mario Carillo tras recibir su primera titularidad.

“Salió a pasear, en verdad. Le daban la pelota y la regresaba. Era para que el entrenador lo ahorcara”, sentenció el analista de ESPN en la mesa de Futbol Picante.

No obstante, Capello también reconoció que el extremo neerlandés cuenta con suficiente calidad por lo que no entendió por qué no estuvo a la altura.

“Yo lo conozco, lo transmito y encara y hace diagonales. No sé qué le dijeron o no sé en dónde estaba, pero salió a pasear”, compartió Mario Carillo.