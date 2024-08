María de los Ángeles Ortiz, va por la revancha en París 2024

La vida nos tiene deparado un sinfín de escenarios, algunos de estos, impactarán de gran forma.

Es el caso de la paraatleta mexicana de lanzamiento de bala, María de los Ángeles Ortiz Hernández, quien soñaba con participar en unos Juegos Olímpicos, pero el destino la llevaría a perder una pierna, hecho que la llevó a replantearse su vida y así llegar al deporte adaptado, en gran parte, por la motivación de ver a grandes figuras paralímpicas en Atenas 2004.

“Estando en el hospital, veía la premiación de Saúl Mendoza, Aarón Gordián, Estela Salas, Doramitzi, de Juan Ignacio Reyes... Es allí cuando encuentro el deporte adaptado, y me integro”, comentó.

Ortiz es un referente en nuestro país, ha ganado tres medallas en cuatro participaciones en Juegos Paralímpicos y está por participar en sus quintos.

“La primera vez no me lo creía, todavía como que no estaba tan enfocada en lo mío, no dimensionaba dónde estaba. Pero los cuatro Juegos que llevo han sido un gran aprendizaje, he pasado por todo, he vivido la gloria, desde 15 récords del mundo, desde el podio de oro a estar fuera de este por una lesión cuatro días antes de la competencia”, recuerda.

París 2024 es para María de los Ángeles una especie de revancha, luego de no poder obtener una presea en Tokio 2020, además de que espera disfrutar su participación, y que el público mexicano espere grandes actuaciones. “Puede esperar ver y recibir cosas grandiosas de cada uno de mis compañeros, porque cada uno de nosotros es una historia diferente, pero seguro, es una historia de una adversidad superada. Es una historia de un campeón, no sólo de deporte, sino de un campeón de vida. Invito a todos los que puedan vernos, los que deseen vernos y los que no, que se den la oportunidad de tener ese feeling de humanidad para conocernos”, compartió la tabasqueña.

Esta no será la última vez que veamos en acción a Ortiz Hernández en los Juegos Paralímpicos, ya que piensa retirarse curiosamente, en la siguiente edición... “Los Ángeles 2028 es el retiro oficial de María de los Ángeles Ortiz Hernández. Creo que cumplo mi ciclo hermoso, a muy buena edad, tengo 51, voy a tener 55 años, así marcaría el retiro definitivo de los Juegos Paralímpicos”, sentenció.