Mane de la Parra reveló que un técnico le pidió dinero para debutar Primera A

El cantante mexicano Mane de la Parra, compartió que durante su juventud vivió una de las experiencias más desagradable en el mundo del futbol.

Al recibir la petición por parte de un entrenador de pagar una importante cantidad de dinero para poder ascender a la Primera División A, hoy Liga de Expansión.

En entrevista para el canal de Youtube de Isabel Lascurain "Abre la caja de...", el cantante narró que un exjugador de Pumas y Atlante le pidió dinero para seguir sus sueños.

"Te queremos debutar en Primera A, queremos registrarte en Primera A, me pagan un sueldo y todo estaba muy bien, hasta que me tope con el director técnico de primavera, del equipo azulgrana, del Atlante, me dice '¿cuánto me vas a dar?' y yo dije '¿cuánto te voy a dar, de qué?'".

Lee también: Enrique Burak explota contra la Selección Mexicana: "Son unos mediocres"

Mane, agregó que después pudo platicar con más compañeros del equipo, quines también pagaban hasta el 70% de su salario al entrenador por jugar.

"Entonces me empieza a platicar de esto y resulta que todos los que estaban en el equipo habían pagado, me pareció muy mal, fui a platicar con un amigo de Juchitán, Oaxaca y le dije 'oye, ¿Cuánto le das? y me dice 'no, pues yo le doy el 70 por ciento de mi salario", finalizó.