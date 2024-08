Ma Jin, entrenadora de Osmar Olvera, revela qué hace falta para superar a China: "Si no tiene ese nivel, será difícil"

En los últimos Juegos Olímpicos de París 2024, México tuvo dos de cinco medallas gracias a los clavados, disciplina que es potencia en nuestro país y en parte, gracias a Ma Jin, la entrenadora china que ha desarollado a múltiples medallistas olímpicos, entre ellos Osmar Olvera.

Después del bronce en el trampolín de tres metros sincronizados y la plata en la misma plataforma pero en la rama individual, Ma Jin, que fue invitada especial al Abierto GNP Seguros en Monterrey, aseguró que Osmar todavía tiene mucho futuro y trabajo por hacer si desea ganar el oro en Los Ángeles 2028. Así mismo, y sin meterseen polémicas, aprovechó para dejar en claro en qué deben mejorar el COM y la CONADE para ayudar a sus atletas a cumplir esas metas.

"Mi función es de entrenadora. Yo prefiero trabajar, me da paz y me deja tranquila. Hay que tener mejor todo de material porque nosotros lo necesitamos, así como más trabajo. Conocer más a los chinos y los detalles de trabajo. Yo ya le dije a Osmar que debe poner más atención para tener más calidad y ser más elegante para ganar. Si no tiene ese nivel, será difícil pelear con los chinos" confesó en exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

A las medallas obtenidas en París hay que agregarle al palmarés de Ma Jin las preseas de broce de Beijing 2008 en plataforma de 10 metros con Paola Espinosa y Tatiana Ortiz así como la plata en Londres 2012 de Espinosa y Alejandra Orozco.

"Nos quedamos muy cerca de los chinos y para mí, la verdad es mejor el oro, pero sino, tengo que trabajar cuatro años más" concluyó.

