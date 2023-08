Los tres objetivos impuestos por la FMF a Jaime Lozano y Duilio Davino

Fue presentado de manera oficial el nuevo Proyecto de Selecciones Nacionales, rumbo al Mundial de 2026, mismo que tendrá lugar en México, Estados Unidos y Canadá.

La ilusión y las sonrisas forman parte de la nueva estructura de la Federación Mexicana de Futbol; sin embargo, hay objetivos que buscan cumplir con Jaime Lozano al frente de la Selección Mexicana.

Entre los objetivos más ambiciosos, como los calificó Ivar Sisniega, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, están “tener la mejor actuación en la Copa del Mundo 2026”.

Asimismo, se busca clasificar como mínimo, a las semifinales de la próxima Copa América. Eso sí, Sisniega enfatizó que llegar o no a esa instancia “y no es que sea un parámetro para ver si el proyecto sigue o no, es sólo una meta que hemos planteado. Las evaluaciones serán integrales”.

El otro objetivo es recuperar el liderazgo en Concacaf y Copa Oro porque “quedó claro que no somos los líderes y tenemos que recuperar esa posición en los años siguientes. Es una de las metas importantes”.