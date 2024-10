Los emotivos mensajes de Carlos Alcaraz, Djokovic y Roger Federer, luego del anuncio de Rafael Nadal

El suizo Roger Federer, ganador de 20 Grand Slams, alabó la carrera de Rafael Nadal y aseguró que ha sido "un absoluto honor" haber competido contra él.

Federer, que anunció su retiro del tenis en 2022, reaccionó al vídeo de despedida de Nadal, que pondrá punto final a su carrera en las próximas Finales de la Copa Davis en Málaga del 19 al 24 de noviembre

"Qué carrera, Rafa. Siempre he deseado que este día no llegara. Gracias por los inolvidables recuerdos y por todos tus logros en el deporte que amamos. Ha sido un absoluto honor", dijo el helvético.

Federer y Nadal completaron una de las rivalidades más bonitas de la historia del deporte, enfrentándose en cuarenta ocasiones, con 24 victorias para el español y 16 para el suizo.

Para el recuerdo quedan sus duelos en Roland Garros, sus tres finales en Wimbledon, incluyendo la de 2008, considerada el mejor partido de la historia, así como la legendaria imagen que dejaron en la Copa Laver de 2022 en Londres, el último torneo en la carrera de Federer, en la que ambos terminaron llorando cogidos de la mano.

Así se despidió Novak Djokovic

El serbio Novak Djokovic se mostró agradecido a Rafael Nadal por impulsarle "al límite" y alabó la carrera del español. En una publicación en redes sociales, se despidió de Nadal, que pondrá punto y final a su carrera deportiva en las próximas Finales de la Copa Davis en Málaga.

"Rafa, una publicación no es suficiente para expresar todo el respeto que te tengo y por lo que has hecho en nuestro deporte. Has inspirado a millones de niños a empezar a jugar al tenis y creo que probablemente es sea el mayor logro que cualquiera pueda desear", dijo el de Belgrado.

"Tu tenacidad, dedicación y espíritu de lucha se enseñarán durante décadas. Tu legado vivirá para siempre. Sólo tú sabes lo que tuviste que soportar para convertirte en ícono del tenis y del deporte en general. Gracias por llevarme al límite tantas veces en nuestra rivalidad, la que más me ha impactado como jugador"

Djokovic y Nadal se midieron en sesenta ocasiones durante su carrera deportiva, con 31 victorias para el serbio y 29 para Nadal. La última vez que se vieron las caras fue en la segunda ronda de los Juegos Olímpicos de París, donde el balear, pese a perder por 6-1 y 6-4, llegó a igualar una desventaja de 4-0 en el segundo parcial.

La rivalidad entre Nadal y Djokovic es la más longeva de la historia del circuito, superando los cincuenta enfrentamientos entre Djokovic y Federer y los 40 de Nadal y Federer.

No podía faltar el emotivo de su sucesor, Carlos Alcaraz

"Tu legado es irrepetible": el tenista español Carlos Alcaraz (actual N.2) rindió homenaje este jueves a su ídolo Rafael Nadal.

"Del niño que te veía por televisión y soñaba con llegar a ser tenista al que tuvo el inmenso regalo de jugar a tu lado en Roland Garros representando a España en unos Juegos Olímpicos", destacó Alcaraz en un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales, que acompaña con dos fotografías junto a Nadal, primero cuando era niño y luego durante su participación en París 2024.

"¡Muchas gracias por ser ejemplo a todos los niveles, tu legado es irrepetible! ¡Te he disfrutado muchísimo y te echaré mucho de menos cuando lo dejes después de la Davis, Rafa!", añadió Alcaraz, poco después de perder en cuartos de final del Masters 1000 de Shanghái contra el checo Tomas Machac (N.33).

Alcaraz también habló del anuncio de Nadal desde la ciudad china: "Cuando lo he visto, ha sido duro aceptarlo. Me he quedado un poco en shock", admitió el murciano, que se enteró de la noticia poco antes de saltar a la cancha.

"Verle dejar el tenis, con lo que él lo ama, es doloroso, me duele", añadió el tenista de 21 años, considerado como su sucesor.