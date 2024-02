Los Chiefs sueñan con lograr el tricampeonato

Las Vegas.— Tras obtener el back to back en el Super Bowl LVIII, Patrick Mahomes y Andy Reid demostraron no estar conformes y buscarán el tricampeonato el próximo año.

Luego de derrotar a los 49ers de San Francisco (25-22), Reid aseguró que no tiene en mente el retiro y está enfocado en seguir liderando a los Chiefs de Kansas City.

“Ni siquiera lo he pensado. La gente sigue preguntándome, pero realmente no he ido allí”, destacó el coach tres veces ganador del trofeo Vince Lombardi.

Respecto a Mahomes, Reid se deshizo en elogios para su quarterback, por la manera en que desenvuelve en el emparrillado.

“Mahomes hace que parezca fácil. Esto es un juego fluido, con los mejores atletas en este deporte, y está ahí jugando como si estuviera en el patio de su casa”, afirmó.

Por su parte, el ganador de tres Premios a Jugador Más Valioso en el Super Bowl, sostuvo que continuará su preparación de cara a la siguiente edición, en Nueva Orleans.

“Voy a celebrar en el desfile y luego haré todo lo que pueda para volver a este juego el año que viene y conseguir ese triplete”, adelantó.

También resaltó la importancia de continuar con una mentalidad ganadora, e hizo referencia a Tom Brady, el único atleta que lo ha derrotado en un Super Bowl.

“Tom lo dijo mejor: ‘una vez que ganas ese campeonato y tienes esos desfiles, obtienes esos anillos, tienes que volver’”, recalcó.