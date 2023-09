Los Browns confirman que Nick Chubb se perderá el resto de la temporada

Este martes, los Cleveland Browns anunciaron que el corredor Nick Chubb se perderá el resto de la temporada 2023 en la NFL por la lesión sufrida en el Monday Night Football contra los Steelers.

Lee también: Tom Brady responde a los rumores que lo colocan en los New York Jets

"Hablé con él esta mañana, está decepcionado como todos, pueden imaginar. Es difícil porque estos muchachos pusieron mucho en esto. Son personas antes que nada y le duele, nos duele a todos por lo que está pasando" declaró Kevin Stefanski, entrenador del equipo, en conferencia de prensa.

El corredor sufrió una lesión grave sobre su rodilla izquierda, por lo que tuvo que ser retirado del campo de juego en carrito.

Lee también: ¿Cuánto cuesta el boleto más caro para el Gran Premio de México y qué incluye?

Viewer discretion advised a look at Nick chubb's injury #Nfl #ClevelandBrowns pic.twitter.com/BciB52xWXw — Philly sports complex (@yeeterbob123) September 19, 2023

"No reemplazas a Nick Chubb. Simplemente no se hace eso; miras a tu alrededor y no hay una sola persona que reemplace a un jugador de su calibre. Entonces todos tenemos que hacer un poquito más. Hay que hacer un poquito más en todos lados" agregó Stefanski sobre el reemplazo del corredor.

Lee también: CMLL presenta a Kemalito ¿Será el nuevo rival de Kemonito?