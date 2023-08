Lionel Messi volvió a hablar sobre su retiro: "No sé cuánto más voy a jugar"

Este miércoles Lionel Messi disputará la semifinal de la US Open Cup con el Inter Miami frente al Cincinnati FC. A modo de previa y de manera exclusiva, Apple TV y MLS presentaron una entrevista exclusiva con el astro argentino en la cual habla sobre su retiro.

"Todavía no lo pienso, soy sincero. A mí me gusta jugar, disfruto de estar con una pelota, de estar adentro de la cancha, de competir y de los entrenamientos" declaró el reciente campeón y máximo goleador de la Leagues Cup, para tranquilidad de sus fanáticos.

"No sé cuánto más voy a jugar pero intentaré aprovechar hasta que pueda, hasta que esté bien y después veré. Para el después, hay tiempo de pensar, analizar y elegir. Hoy lo más importante es disfrutar de lo queda, sea poco o mucho pero al máximo", insistió el capitán del seleccionado argentino" agregó la nueva súper estrella de la MLS.

Messi, que lleva un mes en Estados Unidos, confesó en conferencia de prensa previa a la final de la Leagues Cup que aún no tienen definido el lugar donde vivirá junto a su familia. En esta nueva entrevista exclusiva, reiteró los motivos por los cuales eligió tomar el reto de jugar en la MLS.

"Fue una decisión familiar, intentar de buscar el bien familiar. Pasamos dos años complicados, no habíamos estado bien, nos había costado" confesó sobre su tiempo en París.

"Era volver un poco a lo que éramos cuando estábamos en Barcelona, disfrutar el día a día, de los nenes, que la familia esté bien, que yo disfrute el día a día deportivo, que no me estaba pasando. Por muchas razones decidimos que este iba a ser el lugar y hoy, después de un tiempo, no nos equivocamos".

